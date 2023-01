OL - Mercato : Bradley Barcola veut "simplement jouer"

Buteur pour la première fois de sa carrière en professionnel, Bradley Barcola est à la croisée des chemins cet hiver. A la recherche de temps de jeu, le Lyonnais attend de connaitre la position de l’OL.

Il a laissé exploser sa joie et s’est précipité dans les bras d’Alexandre Lacazette. Comme un symbole de cette ancienne et nouvelle génération des joueurs formés à l’OL. A 20 ans, Bradley Barcola a dû attendre son 22e match avec son club formateur et seulement sa troisième titularisation pour enfin trouver le chemin des filets. Une vraie libération pour le gamin de Villeurbanne qui attendait d’avoir un peu de temps de jeu pour montrer son potentiel. En un match contre Metz, il a autant joué que sur l’ensemble du début de saison (72 contre 74).

Saint-Gall, Troyes, Strasbourg, Metz et Nîmes intéressés

Un bon moyen de se mettre en évidence alors que son avenir est actuellement incertain. Après la rencontre, Bradley Barcola n’a d’ailleurs pas vraiment balayé les rumeurs d’un départ durant l’hiver. Le jeune Lyonnais "attend de voir si on me garantit du temps de jeu pour voir si je peux rester ici pour jouer ou non. Tout ce que je veux c’est jouer." Ce but peut-elle redistribuer les cartes à l’OL ? A 20 ans, Barcola a clairement besoin de jouer plus que cinq minutes pour gagner en volume. Saint-Gall et d’autres formations françaises sont en tout cas en alerte pour l’accueillir en prêt.