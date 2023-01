L’OL Futsal limite la casse à Vénissieux (3-3)

L’équipe de l’OL Futsal à l’entraînement en 2021 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Après un mois de pause, le championnat Régional 1 de futsal a repris ses droits ce week-end. Opposé au FC Vénissieux, l’OL a limité les frais avec un nul (3-3) dans ce choc de la 10e journée.

Il aurait certainement préféré démarrer l’année 2023 par une victoire mais David Touré devra se contenter d’un petit point pour cette reprise de la saison. Après une coupure d’un mois, le championnat de futsal de Régional 1 était de retour ce week-end dans la région. Sur le terrain du FC Vénissieux, quatrième, l’OL Futsal a limité la casse pour garder sa troisième place avec un nul (3-3) en terres vénissiannes. Néanmoins ce point ne fait pas vraiment les affaires du club lyonnais.

Après deux défaites d’un rien contre deux concurrents que sont l’ALF (3-2) et Condrieu (6-5) avant les vacances de Noël, l’OL Futsal perd encore des points dans la course à la montée. L’ALF de Christ Eleka s’est imposé (2-5) dans le même temps face au GOAL FC et prend désormais sept longueurs d’avance tandis que Condrieu est à quatre point devant.