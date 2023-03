OL, Blanc, Lorient, Lacazette, votre avis nous intéresse

Comme chaque lundi, vous avez rendez-vous à 18h pour "Tant qu'il y aura des Gones". Au menu du jour, retour sur la contreperformance de l'OL contre Lorient, mais aussi un focus sur la 10e place des Lyonnais et une certaine Lacazette-dépendance offensivement.

L’OL n’a pas perdu dimanche à domicile contre Lorient mais il n’a pas gagné pour autant (0-0). Alors qu’ils avaient la possibilité de repasser devant les Merlus et de faire une bonne opération au classement, les Lyonnais ont encore manqué cette occasion. Pire, au lieu de reprendre des points sur des concurrents directs, les joueurs de Laurent Blanc sont désormais 10e de Ligue 1… Un statut d’équipe du ventre mou dont se défend l’entraîneur lyonnais en conférence de presse d’après-match. Le déclassement de l’OL sera l’un des thèmes abordés dans "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi (18h).

Il sera bien évidemment aussi question de la prestation lyonnaise dans ce nul contre Lorient. Après une première mi-temps insipide, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont montré un autre visage durant le deuxième acte, poussant Blanc à dire qu’il avait vu "un match abouti". L’équipe de TKYDG en débattra sur le plateau en compagnie de son invité du jour Kévin Lanoir, ancien joueur passé par le centre de formation de l’OL et membre de la génération Lacazette et Grenier.

L’absence du capitaine et buteur lyonnais sera d’ailleurs le dernier thème. Touché aux ischios, Alexandre Lacazette manque dans la finition et Amin Sarr, tout comme Moussa Dembélé, n’a pas vraiment réussi à compenser cette dépendance. Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires.

Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.