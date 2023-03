Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France féminin, l’OL va connaitre son adversaire ce lundi. Il reste deux formations de D1 féminine (Fleury, PSG) et une formation de D2 (Thonon Evian).

L’OL va-t-il réussir l’exploit de faire le doublé en Coupe de France ? Il est encore bien trop tôt pour le dire mais le club lyonnais a au moins le mérite d’avoir placé ses deux équipes (masculine et féminine) dans le dernier carré de la compétition cette saison. Quelques jours après avoir vu les joueurs de Laurent Blanc se qualifier pour les demies grâce à leur victoire (2-1) contre Grenoble, les Fenottes ont suivi leurs traces samedi à l’issue d’une rencontre haletante à Reims (2-2) et une qualification acquise aux tirs au but (8 tab 7).

De retour dans le dernier carré de la Coupe de France féminine après avoir été éliminées en 8es la saison dernière, les joueuses de Sonia Bompastor attendent désormais de savoir qui sera leur dernier adversaire qui se mettra sur la route qui doit les mener au Stade de la Source à Orléans. Après le PSG samedi, Fleury 91 a facilement décroché son ticket dimanche contre Nantes (6-1) tandis que Thonon Evian sera le dernier représentant de D2 après sa qualification contre l’OM. L’OL tombera-t-il sur le voisin haut-savoyard ? Réponse ce lundi avec le tirage au sort.