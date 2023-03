L'OL a mené deux fois au score contre Reims ce samedi en quarts de finale de la Coupe de France. Rattrapées à chaque fois par leur adversaire, les Fenottes s'en sortent aux tirs au but.

Avec un ticket pour les demi-finales de la Coupe de France à la clé, on se doutait que le match entre Reims et l’OL ce samedi serait engagé. Il l’a été, les joueuses se livrant à 100% dans les duels qui furent nombreux, avec une arbitre peu décidée à siffler. Une bataille remportée difficilement par l’OL grâce à Dzsenifer Marozsán (32e), Sara Däbritz (55e) et à une séance de tirs au but mieux gérée.

Très vite dans la partie, les Fenottes ont mis le pied sur le ballon, même si plusieurs fois, la qualité technique dans les échanges laissait à désirer. Gênées par des erreurs dans les transmissions et par l’impact mis par les Rémoises, elles ont eu beaucoup de difficultés à se créer de véritable situation en première période, hormis par l’intermédiaire de Delphine Cascarino (21e) et Lindsey Horan (34e). Leur adversaire tentait lui de répliquer en contre, mais sans faire trembler outre mesure Christiane Endler (30e).

Reparties sur les mêmes bases après la pause, les deux formations se rendaient coups pour coups avec tout d’abord les Champenoises qui égalisaient sur une frappe en dehors de la surface signée Rachel Corboz (1-1, 53e). Un retour de courte durée car les Rhodaniennes reprenaient le dessus sur une action 100% allemande entre Marozsán et la buteuse Däbritz (1-2, 55e).

Une erreur lyonnaise offre un but à Reims

Mais alors qu’on pensait l’Olympique lyonnais lancé vers le tour suivant, Endler et Vanessa Gilles manquaient de communication, ce qui offrait une deuxième réalisation aux 6es de D1 par Melchie Dumornay (2-2, 68e). Malgré une attaque-défense et des opportunités sur la fin de la rencontre, en particulier pour Cascarino (73e et 76e), Gilles (78e) et Carpenter (84e), le groupe de Sonia Bompastor était donc contraint de jouer sa qualification aux tirs au but.

Renard se rate, Endler se rattrape

A ce petit jeu, l’OL s’est montré le plus costaud, même s’il a tremblé deux fois, lorsque Wendie Renard et Gilles ont raté leur tentative. Mais Endler s’est rattrapée de sa bévue en arrêtant trois tentatives de Reims, dont l’une cruciale face à son homologue qui a eu la balle de match.

Les tirs au but de l'OL :

Réussis : Majri (1), Damaris (2), Dabritz (4), Marozsán (5), Cascarino (6), Carpenter (8), Morroni (9), Becho (10)

Ratés : Renard (3) et Gilles (7)