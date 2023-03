Reims - OL (2-2, 7-8) : Marozsán récidive, Henry blessée au genou

Déjà meilleure joueuse du dernier match de l'OL, Dzsenifer Marozsán est restée dans des standards élevés contre Reims en Coupe de France. En revanche, on craint une grave blessure au genou pour Amandine Henry. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Reims - OL : encore et toujours Marozsán

Elle est assez clairement la joueuse en forme ces dernières semaines du côté de l’OL. Déjà saluée la semaine passée après sa prestation contre Bordeaux, Dzsenifer Marozsán continue d’afficher sa palette technique complète. Sur le terrain de Reims ce samedi, l’Allemande a parfois eu des difficultés à trouver ses coéquipières avec des erreurs dans les transmissions, mais lorsqu’elle y est parvenue, elle a pesé très fort sur la rencontre. Buteuse, encore, puis passeuse décisive, elle a eu un rôle majeur dans la difficile qualification de son équipe. Si les attaquantes ont eu du mal à se mettre dans de bonnes positions pour marquer, elle se trouve souvent au bon endroit, et surtout, elle s’impose de plus en plus comme la véritable meneuse de jeu des Fenottes dans un milieu de terrain de qualité. Elle a en plus réussi son tir au but.

Le flop : peur pour Amandine Henry

A quelques semaines de la double confrontation face à Chelsea, on craint qu’Amandine Henry ne manque ce choc de la Ligue des champions. Touchée au genou à la 88e minute de ce match de Coupe de France, la Française est restée au sol, avant d’être remplacée par Amel Majri. Elle ne pouvait pas poser sa jambe au sol et une blessure à cet endroit du corps n’est jamais bon signe. Si l’Olympique lyonnais a des joueuses pour lui succéder, l’importance de la milieu de terrain n’est pas à démontrer, notamment par son expérience et sa science du jeu. Plongées dans un mois de mars de tous les dangers, ses coéquipières attendent maintenant de savoir plus précisément de quoi souffre Henry.