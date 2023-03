Absent depuis le match contre Lens, Alexandre Lacazette a enfin fait son retour avec le groupe. L’attaquant de l’OL a participé à la séance de mercredi, tout comme Thiago Mendes et Jérôme Boateng.

En voilà une bonne nouvelle ! Son retour était tellement attendu que les supporters en venaient presque à compter les jours depuis sa blessure. Attendu comme un messie entre Rhône et Saône, à l’image de ces applaudissements de ses coéquipiers au moment de son arrivée sur le terrain d’entraînement, Alexandre Lacazette est sur le retour. Le capitaine de l’OL a participé à la séance de mercredi, à deux jours du déplacement des Lyonnais à Lille. Absent depuis le 12 février dernier et le match contre Lens en Ligue 1, le capitaine lyonnais avait repris la course individualisée il y a quelques semaines, mais plus rien depuis et faisait clairement défaut dans le système offensif lyonnais. Laurent Blanc pouvait donc avoir le sourire ce jeudi au moment d’accueillir ses joueurs après une longue séance de vidéo.

Retour sous les applaudissements pour Alexandre Lacazette 👏🏻

Pas d'Anthony Lopes avec les gardiens

Le retour de Lacazette n'est pas le seul avant Lille. Pour Anthony Lopes, les chances de faire le déplacement s’amenuisent au fil des heures. Le portier lyonnais, victime d'une fracture au doigt, n’a pas fait d’apparition aux côtés de Rémy Riou, Kayne Bonnevie et Mathieu Patouillet. En revanche, Thiago Mendes et Jérôme Boateng ont eux bien pris part à la séance collective. Dans un rôle de joker dans la séquence de conservation avec Lacazette, le milieu brésilien et le défenseur allemand semblent ainsi aptes à reprendre le chemin de la compétition. Dixième de Ligue 1, l’OL ne peut se permettre de faire la fine bouche en voyant ces retours même pour des joueurs de complément.