OL : 50e match pour Damaris et Endler avec les Fenottes

Lors de la qualification de l’OL en Coupe de France, Damaris Egurrola et Christiane Endler ont franchi la barre des 50 avec les Fenottes.

Elle aura tout connu pour sa 50e avec l’OL, samedi à Reims. Le cauchemar avec une sortie complètement ratée sur un long ballon de la défense rémoise et une boulette qui a profité à Melchie Dumornay. Puis la joie d’être l’héroïne de la séance de tirs au but interminable (8 tab 7) à laquelle se sont livrées Lyonnaises et Rémoises. Si elle n’a pas tenté sa chance dans cette épreuve fatidique, Christiane Endler a fait ce qu’on attendait d’elle dans l’exercice. Etre le dernier rempart et pousser les joueuses de Reims à la faute. C’est ce qu’il s’est passé avec 3 ratés et la Chilienne a envoyé l’OL en demies après l’avoir empêché de le faire durant les 90 minutes.

Cet ascenseur émotionnel pour un 50e match avec les Fenottes, Damaris Egurrola ne l’a pas connu mais n’a pas flanché quand il le fallait. Deuxième tireuse lyonnaise dans cette séance des tirs au but derrière Amel Majri, la milieu néerlandaise a remporté son duel face à Kinga Szemik. Entrée à la 65 minute de jeu en lieu et place de Lindsey Horan, Damaris a donc disputé son 50e match, elle qui n’a pas été épargnée par les blessures depuis son arrivée à l’OL en janvier 2021. Ca valait bien une qualification pour fêter ça.