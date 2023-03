Initialement annoncée le 18 mars au moment du tirage, la demie entre l’OL et Fleury avait été programmée le 17 mars à 20h30 lundi. Finalement, la rencontre se jouera bien le vendredi 17 mars mais à 18h, juste avant OL - Nantes en Ligue 1 (21h).

Jean-Michel Aulas souhaite que le football féminin français retrouve une meilleure image et surtout son public, mais ce n’est pas avec ce genre de décision et micmac que le changement risque de s’opérer. En demi-finale de la Coupe de France, l’OL recevra le FC Fleury 91, c’est une certitude. C’est d’ailleurs la seule chose de sûre qui pouvait se dégager du tirage au sort effectué lundi au siège de la FFF. À une marche non pas du Stade de France, mais du Stade de la Source (Orléans), les Fenottes devaient initialement affronter les Franciliennes le samedi 18 mars comme annoncé au moment du tirage au sort.

Finalement, un peu plus tard dans la journée de lundi, la programmation de beIN Sports, diffuseur des deux demies, avait déjà évolué avec le match à Décines fixé au vendredi 17 mars à 20h30. Un choix qui soulevait une question quand on sait que la formation masculine de l’OL affronte le FC Nantes à 21h le même jour au Parc OL. Deux matchs qui s’entrechoquent à Décines, ce n’est pas vraiment une première cette saison puisqu’en janvier dernier, le cas de figure s’était déjà présenté avec la Coupe de France.

Face à cette situation, un troisième et dernier changement a eu lieu ce mardi avec la programmation définitive de cet OL - Fleury. Cela risque de faire des déçus, mais les joueuses de Sonia Bompastor auront rendez-vous sur la pelouse du terrain Gérard Houllier à 18h, toujours le vendredi 17 mars. Un horaire qui ne risque pas d’attirer les foules quand le PSG - Thonon Evian Grand Genève a lui été fixé le samedi à 16h…