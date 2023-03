CAN U20 : fin de parcours pour El Djebali (OL) et la Tunisie

Opposée au Sénégal en demi-finale de la CAN U20, la Tunisie s’est inclinée (3-0). Chaïm El Djebali était une nouvelle fois titulaire.

Il n’y aura pas de titre africain pour Chaïm El Djebali. Quelques mois après avoir demandé la nationalité sportive tunisienne, le joueur offensif de l’OL a participé à la CAN U20 avec les Lions de Carthage. Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée en demi-finale (3-0) pour les jeunes Tunisiens. Opposés au Sénégal, ils n’ont pas fait le poids, plombés par des erreurs défensives et une première demi-heure catastrophique. En menant 2-0 après 17 minutes, le Sénégal avait fait le plus dur pour pouvoir ensuite gérer et se qualifier pour la finale.

Dans ce revers au plus mauvais moment de la compétition, El Djebali a une nouvelle fois été titulaire au sein de la formation tunisienne. Le Lyonnais a joué pendant 64 minutes avant de laisser sa place et que le score était déjà de 3-0 pour les Sénégalais. Le retour d’El Djebali à l’OL n’est malgré tout pas pour tout de suite malgré l’élimination. En effet, la Tunisie doit encore jouer le match de la 3e place contre le Nigéria, vendredi. Il ne loupera pas de nouveau match avec la réserve lyonnaise puisque l’OL ne rejoue pas avant le 18 mars prochain et la réception d’Hyères.