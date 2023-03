Alexandre Lacazette fait son retour pour Lille - OL

Alexandre Lacazette lors d’OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Absent depuis trois semaines, Alexandre Lacazette va faire son retour à la compétition vendredi (21h). Le capitaine a été retenu dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Lille.

C’est un retour qui était attendu par tous. Des supporters aux joueurs en passant par Laurent Blanc, tous se languissaient de voir Alexandre Lacazette être de nouveau opérationnel. Gêné par un problème aux ischio-jambiers lors de la première mi-temps contre Lens, le capitaine lyonnais avait dû renoncer à la deuxième mi-temps de cette rencontre. Au repos forcé, il avait regardé de loin ses coéquipiers pour le quart de Coupe de France contre Grenoble et les matchs de championnat à Auxerre, Angers et contre Lorient dimanche dernier.

Revenu à l’entraînement cette semaine, Alexandre Lacazette fait donc son retour après trois semaines d’absence. Cela veut-il dire qu’il retrouvera tout de suite une place de titulaire ? Entre le manque de rythme lié à son absence et cette Coupe de France qui trotte dans les têtes, pas sûr que Laurent Blanc ne prenne ce risque. L’entraîneur lyonnais devrait certainement analyser l’avancée de la rencontre en terres lilloises pour faire rentrer son capitaine.

En plus des absences annoncées d’Anthony Lopes et Jeffinho, Jerome Boateng n’a pas été retenu. Thiago Mendes est lui bien de retour. Également embêté par des problèmes physiques après Angers, le milieu brésilien n’avait pu participer aux deux derniers matchs de l’OL. C’est ainsi une solution de plus dans l’entrejeu tandis que Laurent Blanc recommence doucement, mais sûrement à retrouver un groupe presque au complet.

Le groupe de l’OL à Lille : Riou, Patouillet, Bonnevie - Diomandé, M.Sarr, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba - Aouar, El Arouch, Caqueret, Lepenant, Tolisso, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, A. Sarr