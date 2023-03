Alexia Putellas (FC Barcelone) entre Amandine Henry et Catarina Macario (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Tenant du titre la saison dernière, le FC Barcelone avait subi la loi de l’OL en finale et laissé sa couronne. Un revers qui est resté en travers de la gorge d’Alexia Putellas.

Beaucoup de monde ne donnait pas cher de leur peau. Dans le costume d’outsider, l’OL n’avait pas les pronostics avec lui au moment d’affronter en finale de Ligue des champions le FC Barcelone en mai dernier à Turin. Devenu la formation à la mode du foot féminin, le club barcelonais faisait figure de favori avec un titre à défendre. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu et les Fenottes ont rappelé que l’OL était bien le plus grand club féminin depuis plus d'une décennie. Cette finale perdue, Alexia Putellas ne l’a toujours pas digérée presque un an après. "J'ai très envie de jouer contre Lyon (en demi-finale de Ligue des champions). Le dernier souvenir était très mauvais, s’est rappelé la double Ballon d’Or sur beIN Sports. C'était notre pire match de la saison et elles ont joué l'un de leurs meilleurs matchs. Mais d'abord, il y a les quarts contre la Roma et nous devons les prendre au sérieux. Mais si l’OL éliminait Chelsea, ce serait bien de tomber contre elles."

"J'adorais cette équipe de l'OL avec Bompastor, Abily, Renard"

Depuis quelques saisons, une rivalité s’est créée entre les deux clubs dans la quête de la domination européenne. Pourtant, Putellas n’a pas toujours eu un sentiment d’adversité contre l’OL, bien au contraire. Si une venue entre Rhône et Saône n’est pas forcément d’actualité pour l’Espagnole, "même si on ne sait jamais ce qu’il peut se passer", Alexia Putellas a été une grande fan du club lyonnais des années 2010. "A 16-17 ans, je pouvais regarder d’autres équipes féminines et j’étais fan de l’OL. C’est ce qui se faisait de mieux. Sonia Bompastor, Wendie Renard, j’adorais cette équipe. Je regardais beaucoup les milieux de terrain avec Camille Abily et d'autres comme Kessler à Wolfsburg. Ce sont vraiment mes joueuses préférées." Si l’OL a des envies d’attirer la capitaine barcelonaise dans le futur, il sait au moins sur quelle corde sensible appuyer pour la convaincre.