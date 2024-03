OL : le programme international des Lyonnais

Ce lundi marque officiellement le début de la première trêve internationale en 2024. Pour l’occasion, plusieurs joueurs de l’OL ont été retenus en sélection.

Comme c’est souvent le cas depuis plusieurs mois, le groupe de l’OL ne risque pas d’être en comité restreint pour cette trêve internationale qui débute ce lundi. Toutefois, le mercato hivernal a permis au club lyonnais de s’offrir quelques internationaux à l’image d’Orel Mangala et Saïd Benrahma. Les deux anciens de Premier League, pourtant touchés ces derniers temps avec l'OL, font partie des huit éléments ayant pris le large suite au succès lyonnais à Toulouse (2-3). Il n’y a toujours personne en équipe de France A, mais cette trêve sera notamment l’occasion pour Mangala et Jake O’Brien de croiser le fer à l’occasion d’un amical entre l’Irlande et la Belgique.

Le programme international des Lyonnais :

Rayan Cherki : Équipe de France Espoirs

France - Côte d'Ivoire, le vendredi 22 mars à 18h30

France - États-Unis, le lundi 25 mars à 21h05

Kumedi et Diawara : équipe de France U19

France U19 - Belgique U19, éliminatoires du Championnat d'Europe U19, le 20/03 à 19h00

Pays-Bas U19 - France U19, éliminatoires du Championnat d'Europe U19, le 23/03 à 16h00

Lituanie U19 - France U19, éliminatoires du Championnat d'Europe U19, le 26/03 à 19h00

Saïd Benrahma : Algérie

Algérie - Bolivie, le 22/03/2024 à 22h00, Amical

Algérie - Afrique du Sud, le 26/03/2024 à 22h00, Amical

Nicolas Tagliafico : Argentine

Argentine - Salvador, le 23/03

Argentine - Costa Rica, le 26/03

Jake O’Brien : Irlande

Irlande - Belgique, le 23/03 à 18h00

Irlande - Suisse, le 26/03 à 20h45

Orel Mangala : Belgique

Irlande - Belgique, le 23/03 à 18h00

Angleterre - Belgique, le 26/03 à 20h45

Ernest Nuamah : Ghana