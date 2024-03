Vainqueur de ses deux derniers matchs, la réserve de l’OL veut faire la passe de trois ce vendredi contre Espaly (20h). Une victoire qui pourrait permettre aux joueurs de Gueïda Fofana de respirer un peu mieux dans la course au maintien.

Il n’y a pas de Ligue 1 ce week-end, mais il n’y aura pas pour autant de joueurs professionnels en réserve ce vendredi soir (20h) à Décines. Si Mahamadou Diawara et Johann Lepenant ont joué avec le groupe Pro 2 ces derniers temps, les deux milieux feront relâche, eux qui se sont entraînés ce vendredi matin sous les ordres de Pierre Sage et de son staff. Contre Espaly pour la 20e journée de National 3, Gueïda Fofana retrouvera un groupe sans pro pour aller chercher une troisième victoire de suite. Après les fessées reçues contre Saint-Priest (2-5) et à Saint-Etienne (4-2), l’entraîneur lyonnais a aimé la capacité de réaction de ses "petits" comme il aime les appeler face à Chassieu (2-1) et à Feurs (0-1), le week-end dernier.

Objectif maintien à valider

Au lieu de s’écrouler mentalement après deux lourds revers, les coéquipiers d’Islam Halifa ont redressé la tête pour remonter à la 5e place du classement. Ce vendredi contre Espaly, la réserve pourrait signer un succès important qui la rapprocherait plus que jamais du maintien. Un objectif que l’entraîneur lyonnais souhaite rapidement atteindre pour permettre à certains joueurs d’avoir du temps de jeu en vue de la saison prochaine. Pour ce rendez-vous à domicile, l’OL pourra encore compter sur Mohamed El Arouch. Le milieu, longtemps blessé, pourra enchaîner après 70 minutes contre Feurs le week-end dernier.