D1 féminine : L’OL ne rate pas sa rentrée au Havre (0-4)

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

La saison 2023-2024 de D1 féminine a été officiellement lancée ce vendredi. Tenant du titre, l’OL a signé sa première victoire contre Le Havre (0-4) avec des buts d’Eugenie Le Sommer, Wendie Renard, Daniëlle van de Donk et Vanessa Gilles.

Les trois points sont arrivés à bon port vendredi soir au Havre. Pour son entrée en matière dans cette saison 2023-2024 de D1 féminine, l’OL n’a pas manqué de faire honneur à son statut de champion de France en titre. Dans cette première rencontre de la première journée du championnat, les joueuses de Sonia Bompastor ont fait respecter la hiérarchie face au Havre avec une victoire (0-4) en terres normandes. Six jours après le succès lors du Trophée des championnes, les Fenottes lancent idéalement leur saison et prennent déjà provisoirement les commandes de la D1.

Pour cette première sortie de la saison, l’OL devait pourtant composer avec pas mal d’absences comme celles d’Hegerberg, Dumornay ou encore Dabritz. Trois absences de marque en plus de Cascarino mais qui sont compensées par l’effectif fourni dont dispose Bompastor. Ce vendredi, la coach avait choisi de titulariser Vicki Becho aux côtés de Le Sommer et Diani.

Le Sommer dans tous les bons coups

Le trio 100% Bleues n’a pas tout bien réussi au stade Océane, mais comme face au PSG, Eugénie Le Sommer a fait parler la poudre et validé la domination lyonnaise. Si elle avait dévié une frappe quelques jours plus tôt, l’attaquante de l’OL s’est montrée bien plus spectaculaire en Normandie pour l’ouverture du score avec une reprise de volée à l’entrée de la surface (25e). La Bretonne d’origine ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et a répété le scénario du Trophée des championnes, en se montrant décisive à la passe également pour le but du 3-0 de Daniëlle van de Donk (73e).

Avant ce but de la Néerlandaise, Wendie Renard avait mis l’OL à l'abri dès le retour des vestiaires avec un coup de casque sur corner (0-2, 47e). Comme Le Sommer, la capitaine s'est aussi muée en passeuse pour sa compère de défense, Vanessa Gilles, à quelques minutes de la fin (0-4, 86e). Une soirée parfaite pour les Fenottes qui a permis à Sonia Bompastor de lancer la jeune Liana Joseph pour ses premiers pas en pros à seulement 17 ans.