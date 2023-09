Face à l’absence de Melchie Dumornay, Sonia Bompastor a choisi d’aligner Vicki Becho. Retrouvez la composition de l’OL contre Le Havre.

Soir de rentrée pour l’OL Féminin. Trois mois et demi après avoir soulevé le 16e trophée de champion de France de leur histoire, les Fenottes remettent leur titre en jeu ce vendredi soir (21h) du côté de la Normandie et Le Havre. Pour cette première journée de D1 féminine, Sonia Bompastor doit déjà composer avec plusieurs absences avec la blessure d’Ada Hegerberg, le départ de Melchie Dumornay en sélection et touchée physiquement ou encore le deuil familial qui a touché Sara Däbritz. Avec Delphine Cascarino blessée jusqu’au début de l’année 2024, cela fait déjà quatre cadres sur le flanc pour cette reprise. Mais avec le recrutement de Kadidiatou Diani, l’armada offensive de l’OL a de beaux restes.

Touchée par des crampes lors du Trophée des championnes dimanche dernier contre le PSG, l’attaquante française est bien de la partie contre Le Havre. Comme il y a cinq jours, Diani occupera le couloir droit de l’attaque aux côtés d’Eugénie Le Sommer. En l’absence de Dumornay, Bompastor a décidé de titulariser Vicki Becho pour remplacer l’Haïtienne. Pour le reste du onze, pas de changements par rapport à celui qui avait débuté à Troyes pour le premier rendez-vous officiel des Lyonnaises. Wendie Renard, capitaine, fait toujours la paire avec Vanessa Gilles tandis que l’entrejeu est composé de Lindsey Horan, Damaris et Daniëlle van de Donk.

La composition de l’OL contre Le Havre : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Le Sommer, Becho