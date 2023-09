OL : Coupet "content que Textor ait changé d’avis" avec Grosso

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un temps proche de signer Gennaro Gattuso sur les conseils de Jorge Mendes, John Textor a finalement choisi Fabio Grosso pour succéder à Laurent Blanc. Une bonne nouvelle pour Grégory Coupet, qui a côtoyé l’Italien à l’OL.

Un champion du monde 2006 en a chassé un autre à l’OL ces dernières heures. Quand il pensait être en pole et était déjà d’accord pour rejoindre le club lyonnais, Gennaro Gattuso a été coiffé sur la ligne d’arrivée par son compatriote Fabio Grosso. À 45 ans, l’ancien entraîneur de Frosinone va connaitre sa première expérience dans l’élite et faire son retour à l’OL, quatorze ans après avoir porté le maillot pour la dernière fois. En revenant au club, Grosso va devoir inverser une situation critique. Tout n’est pas encore signé, mais dans l’environnement gravitant autour de l’OL, on se réjouit de ce choix et du revirement de situation dans la quête du successeur à Laurent Blanc.

"C'est peut-être un nom moins ronflant que celui de Gattuso mais Fabio a joué en Ligue 1, il parle français, il a laissé une image incroyable à l'OL. Rémi Garde ou Bruno Génésio, avec l'amour pour le club, se sont investis à 200%. Fabio a suivi l'Olympique lyonnais. Il est au fait de tout ce qu'il se passe, a déclaré Grégory Coupet sur RTL. Le club a besoin d'une personne qui rassure, qui ramène de l'identité lyonnaise. Quand vous sondez le staff médical, les intendants et tous les gens autour du club, tout le monde dit que Fabio à l'OL, ce serait top ! Pour une fois, je suis content que Monsieur Textor ait écouté le club."

"Un fin tacticien même quand il était joueur"

Désormais loin des clubs après ses dernières expériences à Dijon et aux Girondins de Bordeaux, Grégory Coupet reste quand même au fait de ce qu’il se passe dans le club avec lequel il a joué onze saisons avant d’en devenir l’entraîneur des gardiens. Ayant joué une saison avec Grosso à l'OL, l’ancien gardien des Bleus garde un bon souvenir de l’Italien, qui l’a pourtant privé d’une Coupe du monde en 2006."On a découvert un garçon juste extraordinaire d'humilité. Très discret et d'une classe folle. Fin tacticien aussi. Il était toujours dans les conversations importantes de mise en place tactique. Il donnait son avis et on le consultait régulièrement. Il était très intéressant."