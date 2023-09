Ligue 1 : les performances athlétiques de l'OL avant Le Havre

Avant la venue du Havre ce dimanche (20h45), l'OL affiche de faibles prouesses d'un point de vue athlétique depuis la reprise de la L1.

Si l'OL est actuellement la lanterne rouge de ce début d'exercice 2023-2024 de championnat (18ᵉ), il l'est également pour la distance moyenne parcourue par match. Après quatre rencontres de Ligue 1, l'OL n'affiche que 111,6 km parcourus en moyenne. Bien loin des 121,8 km affichés par le Racing Club de Lens, premier dans la discipline. Les Lensois devancent l'AS Monaco d'un rien qui en compte 121,5. Le Stade Rennais, tenant du titre la saison passée, est au pied du podium, à égalité avec le Stade de Reims (120,2). De son côté, le promu havrais figure à la 7ᵉ position (119,5). Tandis que le FC Metz se situe juste devant le club rhodanien (17ᵉ) avec 2,3 km de plus (113,9).

Du mieux au niveau des sprints

Si les Lyonnais n'exercent pas une grosse activité sur le terrain, ils sont en revanche un peu meilleurs quand il s'agit de sprinter. Avec un nombre de 138,3 courses accélérées en moyenne par partie, ils se classent à la 11ᵉ place, ex æquo avec Reims. Toujours aussi éloignés des Sang & Or (168,3) et des Monégasques (165,3). Ces statistiques mettent en évidence les qualités de pressing souhaitées et l'OL a clairement pris du retard au démarrage. Son adversaire de ce week-end, lui, en compte 118. Alors que la trêve internationale a pris fin, les coéquipiers d'Anthony Lopes vont devoir mettre le bleu de chauffe après n'avoir glané qu'un seul point.