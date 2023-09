Fabio Grosso a trouvé un accord avec l’OL

Annoncé comme futur entraineur de l’OL, Fabio Grosso est arrivé vendredi à Lyon. L’entraîneur italien est parvenu à un accord avec le club lyonnais et va bientôt devenir le 33e coach lyonnais.

La fumée blanche ne devrait pas tarder à faire son apparition dans le ciel lyonnais. À l’image de la nomination d’un nouveau Pape, l’OL devrait très prochainement annoncer l’arrivée de son nouvel entraîneur. À la recherche d’un successeur à Laurent Blanc, le club lyonnais a jeté son dévolu sur Fabio Grosso après avoir essuyé pas mal de refus (Potter, Glasner, Gallardo, etc). Encore fallait-il se mettre d’accord avec l’entraîneur italien malgré l’intérêt commun. Depuis vendredi soir, c’est désormais chose faite puisque les deux parties sont parvenues à un accord d’après la presse italienne. Il ne manque dorénavant plus que l’officialisation de la prochaine collaboration.

En tribunes contre Le Havre

Arrivé vendredi entre Rhône et Saône, Fabio Grosso va malgré tout devoir patienter un peu avant d’endosser la casquette de coach de l’OL. S’il sera bien présent durant tout le week-end dans la capitale des Gaules, l’Italien va observer la rencontre contre Le Havre des tribunes et laissera le soin à Jean-François Vulliez de diriger son premier et unique match de Ligue 1 dimanche (20h45) Grosso prendra ensuite ses nouvelles fonctions avec en ligne de mire le double déplacement à Brest samedi 23 septembre puis à Reims le 1er octobre (13h).