OL : Cherki a "pris une claque" en passant dans le monde pro

Passeur décisif lors de son entrée contre Valenciennes, Rayan Cherki joue les jokers de luxe à l’OL. Porté aux nues depuis son adolescence, le joueur offensif veut se détacher de son étiquette de pépite.

Après le fiasco de la saison dernière, Rayan Cherki va bien vivre une finale de Coupe de France avec son club formateur. Le 25 mai prochain, il tentera de remporter le premier trophée de sa carrière chez les professionnels face au PSG de Kylian Mbappé avec qui il a de "bons rapports et ne parle pratiquement jamais de foot". Sera-t-il titulaire pour cette finale ? Rien n’est moins sûr puisque Rayan Cherki joue désormais les remplaçants de luxe à l’OL. Ce nouveau statut ne l’empêche pas d’être décisif sur ses dernières sorties, mais est bien loin de ce qui lui était prédestiné lors de ses débuts en pros.

On lui promettait monts et merveilles et la réalité est tout autre, même s’il assure n’avoir jamais pris ces éloges pour argent comptant. "Là-dessus, mon père est assez dur avec moi pour me rappeler qu'il y a toujours mieux que ce que je fais, a concédé le numéro 18 de l’OL à So Foot. Ma famille m'a toujours dit : 'T'es rien mon coco alors redescends'. Ça aide à garder les pieds sur terre. Donc pépite, pas pépite... Je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'on disait de moi."

17 buts et 22 passes en 133 matchs professionnels

À l’image d’un Hatem Ben Arfa, Cherki a été très rapidement mis en lumière au sein de l’OL Académie et des suiveurs lyonnais. Ayant fait ses débuts en pros à seulement 16 ans, il était vu comme le crack de sa génération, comme celui qui pouvait s’imposer comme le nouveau grand nom dans l’histoire de l’OL. Il a beau afficher 133 matchs à seulement 20 ans, l’ascension connait quelques déviations depuis maintenant sa première en 2019-2020. Rayan Cherki doit donc composer avec la pression et les critiques désormais. "Quand tu passes du monde des Bisounours à celui des professionnels, tu prends une sacrée claque par rapport à ça. Et on ne peut pas te préparer à ça."