Mercato : Cris (ex-OL) a rejeté la proposition de Cruzeiro (Brésil)

Actuellement libre de tout contrat, Cris a été contacté par Cruzeiro pour devenir entraîneur adjoint. Mais l'ancien défenseur lyonnais a repoussé la proposition.

Ces dernières heures, Cruzeiro a changé d'entraîneur. Fernando Seabra a succédé à Nicolás Larcamón en début de semaine sur le banc de la formation de Belo Horizonte. Après ce bouleversement dans l'organigramme sportif, les dirigeants brésiliens étaient à la recherche d'un adjoint pour l'accompagner. Ils ont alors pensé à Cris, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais (2004-2012).

Passé par l'académie de l'OL chez les U19 et la réserve, puis par Chasselay, Le Mans et Versailles, l'ex-défenseur est aujourd'hui libre de tout contrat puisqu'il n'exerce plus depuis mai 2013. On le retrouve en revanche sur certains plateaux de Prime Video, où il est consultant.

Ancien joueur du club brésilien

Sondé par Cruzeiro, il a décliné la proposition. Comme il l'a confié au média O Tempo, "Le Policier" ne souhaite pas quitter l'Europe pour le moment. Sa famille y est installée, et il aurait des discussions avec des équipes pour retrouver un poste à l'issue de la saison 2023-2024. "Une décision très dure à prendre. Merci d'avoir pensé, je suis très honoré et je vous souhaite le meilleur", a-t-il déclaré sur Instagram. Rappelons que Cris est passé par l'institution située dans la région de Minas Gerais entre 1999 et janvier 2003, puis de juin 2023 à août 2004, avant de rallier le Rhône.