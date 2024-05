À l'occasion de la dernière journée de saison régulière de la D1 féminine, un OL très rajeuni affronte Bordeaux, condamné à la D2. À 16h30, Féérine Belhadj, Chloé D'Abadie et Sofia Bekhaled vont vivre leurs premières minutes en professionnelles.

Quand l'OL féminin est réputé pour son expérience du haut niveau et sa capacité à gérer les échéances, c'est un tout autre visage qui va se présenter sur la pelouse de Bordeaux ce mercredi après-midi. Ayant fait le choix de laisser toutes ses cadres à la maison, Sonia Bompastor aligne un onze qui ressemble avant tout à celui de la D3 plutôt que de la D1 féminine. La moyenne d'âge ne dépasse pas les 20 ans et ce dernier rendez-vous de la saison régulière de l'OL va permettre à certaines joueuses de connaitre leur première dans l'élite. C'est notamment le cas de Féérine Belhadj, d'ordinaire troisième gardienne derrière Endler et Benkarth.

Libérées de la pression du résultat contre les Girondins de Bordeaux, les jeunes Fenottes évolueront dans un 3-5-2 avec une défense centrale Sangaré - Sylla - Marques qui a l'habitude des groupes et entraînements des pros. Comme Belhadj, Chloé D'Abadie, en piston droit, et Sofia Bekhaled, en attaque, vont connaitre leur première en D1 féminine aux côtés de partenaires toutes aussi jeunes, mais qui ont un peu plus de bouteille pour certaines. On pense spécialement à Maéline Mendy ou Julie Swierot qui auront très certainement la mission de guider cet OL rajeuni.

La composition de l'OL : Belhadj - Sangaré, Sylla, Marques - D'Abadie, Bethi Mendy, Swierot, Oillic - Wandeler, Bekhaled