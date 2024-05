OL : retour à l’entraînement ce mercredi avant Clermont

Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette avant OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec un match lundi soir, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un jour de repos. Les Lyonnais effectuent ce mercredi leur retour afin de préparer le déplacement à Clermont.

Il va y avoir un sacré casse-tête dans les jours qui viennent au sein du staff de l’OL. En préférant repousser l’échéance jusqu’au bout, Pierre Sage et ses adjoints se retrouvent désormais confrontés à la grande question des cartons jaunes et de la stratégie à adopter. Maitland-Niles, Tagliafico, Tolisso, Benrahma et Lacazette n’ont pas reçu d'avertissements contre Lille (3-4) et se retrouvent plus que jamais en sursis avant la finale de la Coupe de France. Ils ont d’ailleurs été rejoints par Ernest Nuamah lundi soir dans le nord de la France. Cette question va donc occuper une grande partie des discussions du staff à partir de ce mercredi.

La question des cartons, un vrai sujet

Ayant joué durant un jour inhabituel qu’est le lundi, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un jour de repos mardi. Ils sont toutefois déjà de retour après vingt-quatre heures en famille. À cinq jours du déplacement à Clermont, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont préparer au mieux ce voyage en Auvergne avec notamment l’expérimentation de certains joueurs dans un rôle de titulaire pour peut-être préserver les candidats à une suspension pour la finale de la Coupe de France. Sorti à la pause contre Lille, Nicolas Tagliafico avait avant tout fait les frais d’une discussion d’avant-match pour ne pas trop tirer sur sa blessure contractée une semaine auparavant.