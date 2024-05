L’OL a payé son inexpérience contre Bordeaux (2-1)

Malgré l’inexpérience du groupe à Bordeaux, l’OL a tenu la dragée haute aux Girondines ce mercredi en fin d’après-midi avant de s'incliner (2-1). Ayant ouvert le score, les jeunes Fenottes n'ont pas réussi à garder l'invincibilité lyonnaise cette saison.

Mardi, Sonia Bompastor avait fixé la ligne de conduite à adopter à Bordeaux. Après 20 victoires et un nul dans cette saison, l’objectif était de terminer invaincu la saison régulière avant de se projeter vers les play-offs. En temps normal, voir l’OL se déplacer sur la pelouse de lanterne rouge n’aurait pas forcément donné du fil à retordre aux Fenottes. Seulement, ce mercredi après-midi, la formation lyonnaise n’avait pas le visage habituel. Toutes les cadres étaient restées à Décines et ce sont les jeunes pousses de l’Académie qui ont eu la lourde tâche de garder cette invincibilité. Contre le dernier de D1 féminine, les Lyonnaises ont fait plus jouer les yeux dans les yeux, mais se sont inclinées en fin de match (2-1).

Belhadj repousse un penalty

On pouvait s’attendre à un peu de timidité de la part des Lyonnaises pour cette première en championnat pour la plupart. Il n’en a rien été et cela a surpris les Bordelaises. Après seulement quatre minutes, Bekhaled a poussé la gardienne adverse à la parade et concéder un corner. Dans la continuité, Oillic a trouvé la barre en cherchant le corner rentrant. Le décor était planté et a certainement plu à Bompastor. La jeunesse a forcément entraîné des erreurs qui se sont avant tout vu durant la deuxième mi-temps quand le physique a commencé à baisser.

Toutefois, le premier acte a été de bonne facture pour les coéquipières de Maéline Mendy malgré la blessure de Kysha Sylla après le quart d’heure de jeu. Cela ne s’est pas forcément traduit par des grosses occasions, mais dans la pure tradition lyonnaise, Alice Marques a ouvert le score sur une tête à la suite d’un corner de Swierot (0-1, 34e). Une juste récompense pour la défenseure, peut-être la meilleure joueuse de l’OL ce mercredi.

Les Fenottes ont coulé physiquement

En face, Bordeaux a clairement montré qu’il n’avait pas forcément le niveau pour la D1 mais sur une action anodine, une main de Wassa Sangaré a relancé cette rencontre. Pour sa première en pro, Féérine Belhadj a repoussé le penalty, mais Bourguoin a bien suivi pour égaliser juste avant la pause (1-1, 45e). Le scénario s’est malheureusement répété en deuxième mi-temps avec une nouvelle main de la défenseure lyonnaise après un contrôle raté.

Après plusieurs belles parades en deuxième mi-temps, Belhadj n’a malheureusement pas réussi à rééditer l’exploit de la première période et Bourgouin s’est cette fois occupée toute seule du penalty (2-1, 84e). Plus dangereux en deuxième, Bordeaux a logiquement pris l’avantage, de quoi laisser quelques regrets aux Lyonnaises. Place maintenant aux play-offs avec le retour des cadres. Ce sera contre Reims, dimanche à Décines.