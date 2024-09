Mercato : l'OL suivrait encore le dossier Veretout (OM)

Bien que clos, le mercato n'est peut-être pas totalement terminé du côté de l'OL. Les discussions avec l'OM sur le dossier Jordan Veretout se poursuivraient.

Pierre Sage peut souffler. La période du mercato a fermé ses portes vendredi 30 août à 23 heures, en même temps que son équipe battait Strasbourg (4-3). Soulagé par cette fin de la période des transferts qui a grandement touché son effectif, l'entraîneur de l'OL n'est peut-être pas au bout de ses peines. En effet, d'après les informations de RMC Sports, l'Olympique lyonnais négocierait encore avec Marseille pour le recrutement de Jordan Veretout.

Le milieu de terrain passé par Nantes et la Roma, entre autres, n'entre pas dans les plans du coach italien, Roberto De Zerbi. Placé dans le fameux "loft", il est mis à l'écart du groupe professionnel, tout comme Chancel Mbemba. A 31 ans, l'international français (six sélections) dispose d'un an de contrat, plus une en option, et figurait effectivement sur les tablettes des dirigeants rhodaniens lors des derniers jours du mercato.

Un recrutement sous la forme de joker

Reste à savoir si l'OL est prêt à utiliser son joker pour faire venir le joueur né à Ancenis, en Loire-Atlantique. Car rappelons-le, chaque formation a le droit d'attirer un élément supplémentaire en dehors de la fenêtre des transferts. Mais pour cela, le footballeur en question doit posséder une licence à la FFF ou à la LFP. En clair, il doit évoluer en France, une condition remplie par Veretout. Chaque écurie a l'opportunité de réaliser un seul et unique mouvement sous cette forme.