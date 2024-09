OL Académie : les U19 n’avancent toujours pas à Besançon (1-1)

Dans le match de la peur entre le dernier et l’avant-dernier, les U19 de l’OL ne sont pas passés loin de la catastrophe. Un but de Sener à une minute de la fin permet aux Lyonnais de repartir avec un point du Doubs (1-1).

Les journées et les semaines passent et rien ne change vraiment pour les U19 de l’OL. Enfin si. La spirale négative de quatre défaites consécutives a enfin pris fin samedi après-midi du côté de Besançon. Seulement, dans ce match de la peur, les joueurs de Jordan Gonzalez sont loin de s’être rassurés, que ce soit dans le jeu ou au classement. Avant-dernier avant le match, l’OL a gagné une place avant le match d’Andrézieux dans cette 6e journée du championnat, mais n’a pas été loin de passer dernier. Sans un but de Sener à la 89e minute de jeu, c’est bien un cinquième revers de suite et une place de lanterne rouge qui attendaient les jeunes Lyonnais face au concurrent direct franc-comtois (1-1). Avec ce nul, les regrets seront avant tout du côté de Besançon plus que de l’OL.

Nouveau match de bas de tableau dans une semaine

Pourtant, pour ce rendez-vous importantissime dans la course au maintien, Jordan Gonzalez avait pu compter sur l’absence de match de la réserve pour voir Keylan Yahia et Erawan Garnier venir prêter main forte à la formation U19. Mais comme la saison dernière, ces renforts ne changent pas forcément le quotidien lyonnais. Si la partie a été serrée et pauvre en occasions durant le premier acte, c’est bien Besançon qui a ouvert le score à l’heure de jeu par Adam Zenati au Stade Léo Lagrange.

Un coup dur pour l’OL qui a failli ne jamais sans remettre. C’est finalement sur son premier ballon après son entrée en jeu que Haktan Sener est venu remettre les deux équipes à égalité et éviter une nouvelle désillusion à la formation rhodanienne. Prochain rendez-vous dimanche prochain (11h) avec un nouveau match de la peur à Meyzieu contre Andrézieux.