Aulas n'estime pas que Textor dilapide son héritage à l’OL

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant passé la main depuis plus d’un an, Jean-Michel Aulas garde un œil sur l’OL. L’ancien président ne considère pas John Textor comme un fossoyeur de tout ce qu’il a construit.

Il y a dix mois, l’image avait été loin d’être anodine. Après des mois de guerres internes et de coup bas, John Textor et Jean-Michel Aulas avaient choisi de faire la paix lors de la venue de Toulouse au Parc OL. Dix mois plus tard, les deux équipes se retrouvent et les choses se sont aplanies entre l’ancien président et son successeur. Ils ont même recommencé à faire affaire puisque le groupe Holnest a racheté il y a quelques mois l’Arena. Souhaitant recentrer les activités sur le foot masculin, Textor a donc choisi le dossier de la famille Aulas.

Un retour dans le giron familial alors que du côté de l’OL, la question est de savoir si la vente de tous les actifs du club n’est pas de nature à s’inquiéter. "C’est l’impression que ça donne. On laisse penser que ce n’était pas très bien géré, mais le stade était quasiment payé quand je suis parti. Il y a eu un refinancement de près de 350 millions, la vente d’OL Reign pour 58 millions de dollars, de l’OL féminin, de l’Arena pour 163 millions d’euros… Beaucoup d’argent est rentré, a noté Aulas dans la Tribune du Dimanche. John ne s’en est peut-être pas si mal tiré que ça !"

"Mon cœur saigne plus souvent qu’il ne bat sereinement"

Avouant "ne pas beaucoup échanger avec Textor mais surtout avec Laurent Prud’homme", le vice-président de la FFF continue de garder un œil attentif à ce qu’il se passe dans son club de cœur. Il n’hésite pas "à aider quand on me le demande, comme trouver des solutions pour le diplôme de Pierre Sage" et reste donc investi. Même si aujourd’hui, Jean-Michel Aulas est avant tout un supporter dont le "cœur saigne plus souvent qu’il ne bat sereinement. Mais, j’ai bien aimé la remontada de Pierre Sage. Les supporters soutiennent le club, il y a près de 50 000 personnes à chaque match."