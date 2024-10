OL : les joueurs de retour à l'entraînement ce jeudi

Après trois jours complets de repos, les joueurs de l'OL reprennent le chemin de l'entraînement ce jeudi. Dans le viseur, le voyage au Havre.

Le "marathon" de cinq matchs en deux semaines, commencé par une défaite contre Marseille (2-3) et conclu par un succès 2 à 0 face à Nantes dimanche, a un peu puisé dans les organismes. Concentré sur la récupération, le staff a accordé trois jours entiers de repos aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette, du moins pour ceux n'étant pas en sélection.

Un week-end prolongé entre lundi et mercredi qui s'arrête ce jeudi, avec la reprise de l'entraînement. Amputé de onze membres actuellement avec leur équipe nationale respective, le groupe lyonnais entame ce 10 octobre la préparation des prochaines semaines de compétition. Le programme sera là aussi copieux, avec six matchs d'ici à la coupure de novembre.

Deux blocs de trois matchs

Du 20 octobre (Le Havre) au 10 novembre (derby contre Saint-Etienne), les Rhodaniens seront très sollicités avec des rendez-vous tous les trois jours la première (HAC, Besiktas et Auxerre) et la dernière semaine (Lille, Hoffenheim et ASSE). Un bloc que l'on pourra donc diviser en deux.

Diminués depuis quelques jours, il faudra voir si Clinton Mata, Nemanja Matić et Rayan Cherki seront rétablis. Trois joueurs qui seront importants dans l'enchaînement à venir, un calendrier qui permettra d'en savoir plus sur les ambitions de l'OL.