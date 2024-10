L’OL Futsal lance sa première en D2

Après plusieurs mois de bataille hors terrain, l’OL Futsal va lancer ce samedi la première saison de son histoire en D2. Les joueurs de David Touré affrontent Plaisance Pibrac à Vaulx-en-Velin à 16h.

Comme parcours pour obtenir sa promotion à l’étage supérieur, on a connu mieux. Ce samedi (16h), l’OL Futsal va disputer le premier match de son histoire en D2 nationale, mais que le chemin fut tortueux. Leader de Régional 1, le club lyonnais avait vu son match pour l’accession en barrage contre l’ALF Futsal être annulé puis reporté en raison d’échauffourées de l’équipe réserve contre Vaulx United. Ayant finalement remporté le match, l’OL n’avait pas réussi à tenir la dragée haute à Nice Futsal et aurait dû repartir en R1. Finalement, des appels concernant des qualifications des joueurs niçois ont porté leurs fruits et l’OL Futsal évoluera bien en D2 cette saison.

Objectif maintien

Une première dans l’histoire du club qui débute ce samedi du côté de Vaulx-en-Velin. Avec toujours David Touré à sa tête, l’OL Futsal reçoit Plaisance Pibrac au gymnase de ENTPE à Vaulx-en-Velin. Novice à ce niveau, la formation lyonnaise s’est renforcée durant l’été, mais visera avant tout le maintien dans cette poule B. Étape par étape, comme c’est le cas depuis la création de la section futsal. Pour pouvoir assister à cette première rencontre de la saison, pas de vente de billets sur place, mais seulement sur internet via le lien suivant (cliquez ici).