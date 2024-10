Les résultats des derniers internationaux de l’OL

Mardi, les derniers internationaux de l’OL disputaient leur second match de la trêve. Entre victoire, nul et défaite, il y a eu de tout chez nos Lyonnais.

Jeudi, Pierre Sage devrait enfin compter sur un groupe au complet. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL va sûrement s’atteler à bien faire récupérer certains de ses joueurs, à l’image des Sud-Américains. Nicolas Tagliafico et Abner ont effectué de longs voyages durant cette trêve avec l’Argentine et le Brésil. Et on ne peut pas vraiment dire que les deux latéraux se soient reposés. Tous deux ont été titulaires lors de leurs deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont tous deux disputé 90 minutes avec leur sélection respective. L’Argentine, leader de la poule sud-américaine, n’a fait qu’une bouchée de la Bolivie (6-0). Le score a été moins large pour le Brésil (4-0 contre le Pérou) mais Abner a pu honorer sa deuxième sélection, et ce, pendant 90 minutes. Trêve internationale parfaite donc pour les deux gauchers qui retrouveront l’OL dans les prochaines heures, au même titre que Tanner Tessmann.

Caleta-Car est resté sur le banc avec la Croatie

Comme lors du premier match contre le Panama, le milieu lyonnais a démarré sur le banc la rencontre amicale au Mexique. Et comme quelques jours plus tôt, Tessmann a joué un peu moins d’une demi-heure avec les États-Unis. Entré à la 63e minute, le Lyonnais n’a pu aider sa sélection à revenir dans la rencontre et s’est incliné 2-0. De son côté, Duje Caleta-Car a vécu du banc le nul entre la Croatie et la Pologne (3-3). Titulaire lors du premier match de Ligue des Nations, le défenseur n’a pas joué mardi et va donc devoir attendre le match de Ligue Europa contre Besiktas pour retrouver la compétition. Le Croate est en effet suspendu contre Le Havre, dimanche (15h).