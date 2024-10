Gérard Collomb avec Jean-Michel Aulas et Alain Perrin lors du doublé de l’OL Coupe – Championnat en 2008 (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Ce jeudi, la LFP a dévoilé le nouveau trophée remis au champion de France à l’issue de la saison. L’Hexagoal que l’OL a soulevé deux fois a fait son temps.

Le PSG a beau régner sur la Ligue 1 depuis plus de dix ans, le club parisien n’a jamais réussi l’exploit réalisé par l’OL : remporter sept fois de suite le titre en Ligue 1, une première dans l’histoire du championnat français. Sevré de sacre depuis 2008, le club lyonnais garde encore ce record pour lui et les images place des Terreaux en train de soulever le trophée plongent dans la nostalgie. Si l’OL vient à gagner de nouveau la Ligue 1, le capitaine lyonnais ne soulèvera plus l’Hexagoal comme ont pu le faire Claudio Caçapa et Juninho à leur époque.

Pas de nom encore pour le nouveau trophée

En effet, la LFP a dévoilé ce jeudi le nouveau trophée récompensant le champion de France. Fini les tons gris argenté de l’Hexagoal et place au plaqué or. L’œuvre de l’artiste Kiss se compose "d’un socle en forme d’hexagone, sur lequel le palmarès de l’épreuve est gravé depuis son origine, en 1932/33. Des colonnes ornées de cannelures, en forme de 1, surplombent le socle, évoquent chacune la place du champion au classement et dessinent deux à deux le V de victoire. Enfin, on trouve au sommet une sphère immaculée et lumineuse, plaquée or comme l’ensemble du Trophée". Pour le nom, il faudra patienter encore un peu.