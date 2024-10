Vanessa Gilles (OL) retenue à son tour avec le Canada

Vanessa Gilles (Canada) et Wendie Renard (France), coéquipières à l’OL, en avril 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme de nombreuses coéquipières, Vanessa Gilles ne va pas rester à Lyon pour la trêve internationale. La défenseuse a été retenue avec le Canada pour un amical contre l’Espagne.

Une première coupure avant tout pour se retrouver et pourquoi pas faire une revue d’effectif. En cette fin octobre, les enjeux de la trêve internationale féminine seront plus que minimes. Avec essentiellement des matchs amicaux à disputer pour certaines sélections, la prime n’ira pas forcément à la compétitivité. Néanmoins, cela ne va pas empêcher Joe Montemurro de devoir faire sans la quasi-totalité de son effectif pendant une dizaine de jours. Après le choc contre le Paris FC, la plupart des Fenottes vont rejoindre leur sélection, ne laissant que les retraitées internationales et blessées à Décines. Cela ne fait pas épais et Vanessa Gilles s’est ajoutée à la liste des Lyonnaises sélectionnées.

Fort heureusement pour l’OL, la défenseuse ne va pas s’offrir un long trajet vers le Canada comme c’est souvent le cas. Durant cette trêve, les Nord-Américaines vont disputer un seul match amical contre l’Espagne. La rencontre aura lieu chez nos voisins et se tiendra le 25 octobre. De quoi permettre à Gilles de rentrer plus rapidement à Lyon pour préparer la venue du PSG, le 3 novembre prochain (14h).