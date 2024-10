OL : enfin un cadre propice à la performance ?

Entre le mercato et la mise à pied de David Friio, l'OL a vécu un été très agité. Aujourd'hui, la période est bien plus apaisée autour du club, ce qui contribue à la bonne phase actuelle.

Il n'y a jamais de hasard, encore moins dans le sport de haut niveau. Lorsque des événements positifs arrivent, c'est qu'en amont, tout a été fait pour. Quand l'OL enregistre cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, ce n'est pas de la chance, même si bien sûr, des événements ont tourné en sa faveur, notamment à Toulouse (1-2). Mais alors comment expliquer cette phase ascendante depuis plusieurs semaines désormais ?

On a déjà évoqué l'affirmation de Pierre Sage, qui parvient aujourd'hui à installer petit à petit ses idées, mais d'autres facteurs entrent en jeu. On pense évidemment à la fin du mercato, une période qui a chamboulé, plus qu'on ne pouvait l'imaginer sans doute, l'effectif. Autre épisode, peut-être un peu moins tangible celui-ci, la mise à pied du directeur sportif, David Friio, début septembre.

Un tout qui nous emmène, presque deux mois plus tard, à cet Olympique lyonnais qui vient de remporter cinq parties consécutives, et qui semble monter sortie après sortie en puissance. "C'est un contexte. Il y a le départ de David Friio, il y a le sentiment que tout est plus apaisé autour du club, observe Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. L'atmosphère est plus propice au travail, à la bienveillance, à l'entraide et au résultat."

Des joueurs qui montent en puissance

On voit aussi quelques garçons, notamment des recrues, s'affirmer et amener une plus-value, ou du mois tenir leur rang : Moussa Niakhaté progressivement, Abner, Jordan Veretout... Même si on attend l'avènement d'un Georges Mikautadze par exemple. Puis, il y a ceux qui étaient déjà là l'an passé et qui sont actuellement très en forme, comme Corentin Tolisso, Rayan Cherki ou Malick Fofana.

Un savant mélange qui forme un groupe étoffé, mais qui pour l'instant transpire davantage la bonne humeur que le spleen, ce qui pourrait être le cas avec autant d'éléments peu utilisés. "Une saison se joue sur l'état d'esprit de tout un effectif, argue Enzo Reale, membre du Goal FC. Même les remplaçants, et l'équipe a besoin d'eux, s'ils sont bons à l'entraînement, ils vont pousser les titulaires à être de plus en plus forts. Tout le monde doit être concerné, car le projet commun est le plus important."

Les victoires engendrent les victoires

Maintenant, est-ce le cadre plus propice au succès qui a conduit à la bonne spirale actuelle, ou plutôt les victoires, qui engendrent d'autres victoires, qui ont conduit à cette amélioration de l'ambiance à l'OL ? Probablement un peu des deux, puisque l'un ne va pas sans l'autre en général. Un état d'esprit qui peut être contagieux. "Si tu vois tes joueurs expérimentés être performants et assumer leur rôle, toi, tu vas de sentir en confiance et plus te lâcher", poursuit le milieu de terrain.

Désormais, le rôle et le statut des joueurs apparaissent de plus en plus clair. Un 11 se dégage petit à petit, et sur le banc, on note que d'autres sont des options privilégiées par l'entraîneur en cours de rencontre. De quoi initier une dynamique comparable à celle de la deuxième partie de saison dernière ? "Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice dans cette victoire au Havre (0-4), et sa donne confiance à l'ensemble du groupe. Chacun progresse petit à petit avec le travail du staff, de Pierre Sage... La remise en question sûrement aussi de certains après un début de campagne particulier et difficile. Mais dès qu'on se met à bosser et à respecter ses convictions, on en voit des résultats", souligne Nicolas Puydebois.

Avancer match après match

Jusqu'à quand se poursuivra cette période favorable ? L'Olympique lyonnais aimerait pousser la série le plus loin possible, déjà contre Besiktas jeudi, puis face à Auxerre dimanche. Ensuite, ce sera le LOSC (1er novembre), sur le papier, un déplacement particulièrement périlleux. "J'attends de juger face à une adversité un peu plus complexe, pour voir si cette équipe a la capacité de répondre présent. Elle passera au révélateur face à Lille, appuie l'ancien portier, trois fois champion de France (2003-2005). Est-ce ce qu'à l'extérieur, contre un adversaire compétitif, tu peux être ambitieux, imposer ta philosophie de jeu... On aura la réponse à ce moment-là."

Avec leurs dispositions du moment, les partenaires d'Alexandre Lacazette ont en tout cas les cartes en main pour étirer leur bonne passe encore deux matchs de plus. Mais il faudra déjà mettre les ingrédients pour battre des Turques en forme en championnat. Avec cet OL, il vaut mieux ne pas se projeter plus loin que la prochaine affiche.