Sage pas là "pour marquer l’histoire de l'OL par les statistiques"

Ayant récolté 59 points lors de ses 30 matchs coachés en Ligue 1, Pierre Sage se classe derrière Gérard Houllier et Alain Perrin dans l’histoire de l’OL. Toutefois, le coach lyonnais veut avant tout des titres.

Ce n’est pas à ce jeu-là qu’il allait se faire prendre. Souhaitant que ses joueurs mettent toujours le collectif au-dessus de l’intérêt individuel, Pierre Sage cherche à montrer l’exemple lui-même. Pourtant, après presque un an de coaching rêvé, l’entraîneur de l’OL pourrait s’offrir une mise en lumière méritée. Mais, ce n’est pas le genre de la maison, même après avoir atteint les 59 points marqués en Ligue 1 sur ses 30 premiers matchs. Ce total le place cependant juste derrière Gérard Houllier (68) et Alain Perrin (64). Seulement, le natif de Lons-le-Saunier ne veut pas se voir comparer à ces deux coachs champions de France avec l’OL. "Pour moi, ce sont des chiffres qui se comparent avec des effectifs différents, avec des championnats différents et donc c’est difficile de les faire parler".

"C'est à la fin des compétitions qu'on fera les comptes"

Toujours aussi modeste au moment de parler de lui, Pierre Sage sait forcément qu’il a marqué l’histoire lyonnaise avec cette incroyable remontée de la saison dernière. Mais il veut davantage et sait que son nom ne restera pas dans les livres avec un total de points après 30 matchs dirigés, mais bien des titres et récompenses. "Je ne suis pas en quête de marquer l’histoire par les statistiques. Je travaille au quotidien et c’est ce que je demande aux joueurs. On ne s’interdit pas d’améliorer notre rythme, on veut juste être performant dans nos matchs. Mais c’est à la fin des compétitions qu’on fera les comptes."