Dominée par la Norvège lors de son premier match, la Suède U23 de la Lyonnaise Elma Junttila-Nelhage a gagné sa seconde rencontre. Elle a battu la Tchéquie lundi.

Trois jours après la défaite 1 à 0 face à la Norvège, la Suède U23 s’est bien rattrapée lundi, toujours à domicile. Les coéquipières de la défenseure Elma Junttila-Nelhage ont largement dominé la République Tchèque sur le score de 4 à 1. Pourtant, tout ne fut pas simple, le score ayant gonflé en fin de partie.

On peut souligner que la jeune joueuse de l’OL (21 ans) était titulaire et même capitaine de sa sélection. Lors de la première affiche, elle était entrée pour le dernier quart face aux Norvégiennes. Elle a disputé 67 minutes cette fois-ci lors de ce duel, sortant lorsque son équipe menait 2 à 0.

Bientôt des débuts avec l'OL ?

Ensuite, les Tchèques ont réduit l’écart à la 79e, avant que les Suédoises ne corsent l’addition pour assurer la victoire aux 89e et 92e minutes. Résultat final 4 à 1 donc, et une trêve internationale bien conclue pour la nation scandinave. Quant à Junttila-Nelhage, elle va retrouver les installations de son club, avec lequel elle espère faire ses débuts prochainement. Rappelons qu’elle est arrivée le 3 janvier à l’Olympique lyonnais, et qu’elle n’a pas encore foulé les pelouses françaises en match officiel.