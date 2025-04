Les Red Devils abordent le match le plus important de leur saison face à l’OL ce jeudi. Une bataille qu'Ugarte et Casemiro devront jouer sous le coup d'une suspension.

Corentin Tolisso, Ainsley Matiland-Niles, Alexandre Lacazette, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico ne seront pas les seuls joueurs en sursis ce jeudi soir (21 heures) à Old Trafford. Les deux milieux défensifs de Manchester United, Casemiro et Manuel Ugarte, sont également sous la menace d’une suspension. En cas de carton jaune, ils pourraient manquer une potentielle demi-finale aller. Ils ont tous deux déjà écopé de deux avertissements depuis le début de la phase de ligue.

L’Uruguayen est d’ailleurs revenu à hauteur du Brésilien la semaine dernière. Coupable d'une faute sur Georges Mikautdaze en seconde période, il avait récolté sa seconde "biscotte" de la saison dans la compétition. Pour rappel, au tour suivant, les compteurs seront remis à zéro.

En cas de retour, Matthijs de Ligt sera aussi menacé

Deux cadres importants à des postes exposés. Les deux Sud-Américains ne devraient cependant pas réfléchir à cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête au vu de l’importance de la rencontre. En effet, les Red Devils n’ont plus que la Ligue Europa à jouer. Largués depuis plusieurs semaines en Premier League, ils misent tout sur un sacre dans la compétition. Leur objectif, revenir sur le devant de la scène européenne dès la saison prochaine.

Après avoir manqué les trois derniers matchs des Anglais, Matthijs de Ligt, toujours blessé, devrait également manquer la confrontation face à l’OL ce jeudi. Ruben Amorim apportera des précisions quant à son état ce mercredi soir en conférence de presse. En cas de retour de l'international néerlandais, il serait, lui aussi, sous le coup d’une suspension pour une éventuelle demi-finale pour les mêmes raisons que ses compères.