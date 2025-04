Le Maroc d’Adam Alioui (OL) qualifié en finale de la CAN U17

Ce mardi, à 21 heures, avait lieu la seconde demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations U17 entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Remplaçant, le jeune latéral droit de l'OL Adam Alioui a vu sa sélection se qualifier pour la finale du tournoi.

À 15 ans et 9 mois, Adam Alioui est le deuxième joueur le plus jeune de l’effectif marocain pendant cette CAN U17. Le latéral droit de l’OL jouait hier avec sa sélection une demi-finale du tournoi continental. Le Maroc, pourtant en grande forme offensivement depuis son premier match de poule (11 buts), est resté muet face à la Côte d’Ivoire. Dans un match fermé et avec peu d'occasions franches, l’enjeu a pris le dessus sur le jeu (0-0).

Une séance de tirs au but a donc permis de départager les deux nations. Malgré les penaltys manqués des deux joueurs offensifs les plus en forme des Lionceaux de l'Atlas, Belmokhtar (3 buts, 1 passe décisive) et Ouazane (2 buts, 1 passe décisive), les coéquipiers d’Adam Alioui sont finalement venus à bout des Éléphants (4-3). Trop fébriles, les Ivoiriens ont manqué trois tirs au but sur six durant leur séance et ont finalement craqué face à l’équipe la plus impressionnante depuis le début du tournoi. En finale, les jeunes de Nabil Baha retrouveront le Mali, vainqueur du Burkina Faso au tour précédent. La rencontre aura lieu ce samedi, à 21 heures.

Amaury Barlet pourrait récupérer Alioui pour le prochain match de championnat

Les U17 de l’OL vivent une fin de saison palpitante. Classés à une belle deuxième place de leur poule, ils sont au moins en course pour une qualification pour les quarts de finale du championnat. Mais avec leurs 40 points, les Rhodaniens sont encore loin de décrocher leur ticket pour les play-offs.

En effet, quatre équipes les mettent encore sous pression à deux journées de la fin. Lyon la Duchère (39 points), Cavigal (38), Saint-Priest (37) et Nice (37) menacent la qualification des joueurs d’Amaury Barlet. La réception des Aiglons lors de la prochaine et avant-dernière journée de phase régulière s’annonce donc cruciale. Elle aura lieu le 4 mai prochain. D’ici là, Adam Alioui devrait avoir fait son retour dans le groupe lyonnais.