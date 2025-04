Adam Alioui (OL) et le Maroc en quarts de finale de la CAN U17

Appelé par Nabil Baha pour la Coupe d’Afrique des Nations U17, le latéral de l’OL Adam Alioui a rallié les quarts de finale avec le Maroc.

C’est un petit caillou dans la chaussure d’Amaury Barlet, entraîneur des U17 de l’OL. L’absence du latéral droit Adam Alioui, qui s’est ajoutée à celle d’Edwin Titalom (Centrafrique), pousse le technicien lyonnais à devoir faire sans deux joueurs importants de son effectif. Convoqué pour la Coupe d’Afrique des nations U17, le premier s’est qualifié ce dimanche pour les quarts de finale de la compétition avec le Maroc.

En disposant de la Tanzanie (3-0), les joueurs de Nabil Baha ont rejoint l’Afrique du Sud au prochain tour, qu’ils affronteront ce jeudi 10 avril. Le fils de Jamal Alioui, ancien entraîneur adjoint de Pierre Sage, a disputé l’intégralité de la rencontre, mais les Lionceaux de l’Atlas ont souffert avant de pouvoir ouvrir le score.

Le Maroc imperméable défensivement

C’est finalement l’ailier Ilies Belmokhtar qui a permis à son équipe de prendre l’avantage à 15 minutes de la fin de la rencontre (76ᵉ). Abdellah Ouazane a ensuite parachevé le succès des Marocains en inscrivant un doublé (81ᵉ et 84ᵉ), dont un sublime coup-franc direct sur la troisième réalisation.

Avec huit buts inscrits et aucun encaissé, le Maroc est l’équipe la plus en forme du tournoi avant l’entame de la phase finale. Portés par de belles individualités, à l’image de Belmokhtar (3 buts, 1 passe décisive), les coéquipiers d’Adam Alioui sont en confiance à la fois défensivement et offensivement. Ils ont notamment écrasé les Ougandais lors de leur premier match (5-0) et ont obtenu trois clean-sheets sur leurs trois matchs de poule. Alors qu'ils évoluent à la maison, les jeunes de Nabil Baha font désormais office de favoris à trois marches du titre.