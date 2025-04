Premier des deux joueurs lyonnais à entrer en lice dans la CAN U17, Adam Alioui a participé au succès du Maroc contre l'Ouganda (5-0).

Voilà qui s'appelle bien négocier une entrée en matière. Dans la nuit de dimanche à lundi, Adam Alioui (génération 2009) et le Maroc ont joué leur premier match dans le cadre de la CAN U17. Le défenseur des U17 de l'OL était remplaçant contre l'Ouganda. Un match que lui et ses coéquipiers ont largement maîtrisé.

Le fils de Jamal Alioui, ancien membre du staff rhodanien, a vu sa sélection marquer quatre buts avant la pause, dont deux lors des huit premières minutes. Avec une réalisation supplémentaire en deuxième période, les Marocains ont corsé l'addition avant l'entrée en jeu du Lyonnais. Ce dernier a disputé les six dernières minutes. Prochaine échéance le jeudi 3 avril avec un duel face à la Zambie (22 heures).

Titalom entre en lice ce mardi

Son compère du groupe d'Amaury Barlet, Edwin Titalom (Centrafrique), commencera la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi 1er avril. Un choc pour débuter, avec une confrontation contre la Côte d'Ivoire programmé à 22 heures. Rappelons que lors de cette phase de poules, seules les deux premières nations seront qualifiées pour les quarts de finale.