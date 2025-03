Adam Alioui (OL) retenu avec le Maroc pour la CAN U17

Pilier de l’équipe U17 à l’OL, Adam Alioui va représenter le Maroc lors de la prochaine CAN de la catégorie. Le polyvalent défenseur a été retenu par Nabil Baha pour la compétition africaine qui se tiendra à compter du 30 mars.

C’est une autre absence de poids avec laquelle Amaury Barlet va devoir composer dans le sprint final du championnat national U17. En plus d’Edwin Titalom convoqué avec la sélection centrafricaine, l’entraîneur de l’OL va devoir se passer d’Adam Alioui pour les prochaines rencontres de championnat. En effet, le jeune Lyonnais fait partie de la liste des 26 joueurs marocains convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations U17. Cette dernière se tient à compter du 30 mars prochain et va s’étirer jusqu’au 19 avril. Le Maroc affrontera l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie en phase de poules.

Une grosse blessure la saison passée

Si les Lionceaux de l’Atlas performent dans le tournoi continental qui se tient à la maison, Alioui pourrait manquer deux matchs de championnat avec le déplacement à Grenoble le samedi 5 avril et puis celui à Nîmes, une semaine plus tard. Touché par une grosse blessure ces derniers mois, Adam Alioui a fait son retour à la compétition sur la fin d’année et a disputé treize des vingt-deux matchs disputés par les U17 lyonnais cette saison. Il a délivré deux passes décisives tandis que l’OL est en course pour les play-offs avec une deuxième place actuellement.