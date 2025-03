Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Adam Alioui (Maroc) et Edwin Titalom (Centrafrique) joueront la CAN U17. La compétition démarre dans la nuit de dimanche à lundi, avec la sélection marocaine.

Deux membres importants de l'effectif U17 de l'OL vont manquer dans les prochaines semaines. Adam Alioui (Maroc) et Edwin Titalom (Centrafrique) vont disputer la CAN U17 à compter de ce dimanche. Plus précisément dans la nuit qui conduira au lundi 31 mars, puisque l'équipe marocaine donnera le coup d'envoi de la compétition à minuit.

Les coéquipiers du jeune défenseur lyonnais, fils de Jamal Alioui, défieront l'Ouganda. Ambitieux pour ce tournoi à domicile, les Lionceaux entraînés par Nabil Baha affronteront ensuite lors de la phase de poules la Zambie (3 avril) puis la Tanzanie (06/04). Ils devraient à priori parvenir à se hisser en quarts de finale en terminant à une deux premières places.

Absent avec l'OL au moins jusqu'au match du 13 avril

La tâche sera peut-être plus délicate pour la nation centrafricaine. Titalom, milieu de terrain, et ses partenaires, se mesureront la Côte d'Ivoire (01/04), le Mali (04/04) puis l'Angola (07/04). Sa sélection ne partira pas favorite pour la qualification en phase finale.

Précisons que les deux garçons, deux footballeurs de la génération 2009, ont joué respectivement 12 et 14 matchs avec la formation d'Amaury Barlet. Mais Alioui a été titularisé plus souvent (11 fois contre 9 pour son compère). Du fait de leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations, ils rateront au minimum le déplacement à Grenoble le 5 avril.

Le calendrier des Lyonnais à la CAN U17 :