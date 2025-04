Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Ce jeudi, l’OL affronte Manchester United en quart de finale retour de Ligue Europa. Le groupe lyonnais s’est envolé pour l’Angleterre en début d’après-midi. Malick Fofana en fait bien partie.

Après une blessure survenue durant la dernière trêve internationale, Malick Fofana était de retour à l’entraînement collectif ce mardi. Le Belge fait bien partie du groupe de lyonnais qui voyage cette après-midi vers l’Angleterre. Il devrait être trop juste pour démarrer face à Manchester United jeudi (17/04, 21 heures), mais représentera sans aucun doute une alternative crédible pour apporter de la profondeur en cours de rencontre. Paulo Fonseca devrait donc le faire entrer durant la seconde période.

Tanner Tessmann sera également disponible et postule lui pour une place de titulaire. Absent lors du match aller, l’Américain avait fait l’aller-retour aux Etats-Unis pour l’accouchement de sa compagne. Il était déjà du voyage à Auxerre ce dimanche (1 – 3) et enchaîne donc logiquement. À l'inverse du jeune Alejandro Gomes Rodriguez, pourtant retenu lors des deux dernières rencontres. Le jeune attaquant anglais n'a en effet pas été convoqué par Paulo Fonseca et devrait redescendre avec la réserve de Gueïda Fofana.

Enzo Molebe toujours blessé et absent

Comme face à Auxerre, l’international français U18 est de nouveau indisponible. Annoncé blessé musculairement par Paulo Fonseca à la veille de la rencontre dans l’Yonne, le jeune attaquant lyonnais manque l’occasion de gratter des minutes et de compléter une liste d'attaquants peu étoffée.