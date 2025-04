Les supporters de Manchester United devant Old Trafford (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Stade mythique, Old Trafford vit à travers son histoire et celle de Manchester United. Mais, à l’heure de jouer sa qualification pour le dernier carré de Ligue Europa, l’OL ne pénètrera pas dans un volcan loin d’être imprenable.

De notre envoyé spécial à Manchester.

"On n’ira pas à Old Trafford pour faire des photos et jouer les touristes". Avant même de se frotter une première fois à Manchester United et d’être toujours en vie pour une place dans le dernier carré de Ligue Europa, Moussa Niakhaté avait planté le décor dès le coup de sifflet final de la qualification contre le FCSB. L’OL n’a pas de complexe d’infériorité face au club anglais et comme l’avait supposé le défenseur sénégalais il y a un mois, les Lyonnais n’auront pas le temps de s’offrir une visite guidée de l’enceinte mythique.

Il y a une demi-finale à aller chercher ce jeudi soir et une victoire suffira aux joueurs de Paulo Fonseca pour y parvenir. Le but de Rayan Cherki en toute fin de match à l’aller a changé bien des choses avant ce retour et comme il l’avait avancé jeudi dernier, "la balle est au centre" au moment de voir Mr Schärer donner le coup d’envoi de ce match retour. La pression sera sur les épaules lyonnaises, mais encore bien plus sur celles mancuniennes dans une sorte de match "à la vie, à la mort" pour ces Red Devils, quatorzièmes de Premier League.

Une soirée différente des autres ce jeudi ?

Ce ne sera pas Rome, mais il y aura bien un combat de gladiateurs à 21h où chaque coup porté aura son importance dans le dénouement de cette double confrontation. Comme au tour précédent, Manchester United peut se sentir en position de force avec une qualification qui se joue à la maison. Un avantage ou une pression supplémentaire ? À la vue de la saison en championnat, les supporters du club ont une certaine attente sur ce match retour. La pression est palpable au fur et à mesure que les heures filent et les fidèles d’Old Trafford n’attendent qu’une chose : être dans le dernier carré et espérer encore un futur européen la saison prochaine.

Dans cette enceinte mythique qu’est Old Trafford, le passé est encore bien présent et le sera encore ce jeudi. Toutefois, le club souhaite créer une atmosphère des grands soirs pour franchir un nouveau cap dans cette Ligue Europa. Un tifo à l’effigie d’Alex Ferguson sera déployé, comme pour rappeler le passé glorieux, mais aussi imposant, de l’ère de l’Écossais. C’est tout le paradoxe qui entoure l’équipe de Ruben Amorim mais aussi Old Trafford.

"Tu ressens l'histoire autour du club"

Avec son entrée des joueurs peu traditionnelle sur le côté, ses briques et son côté "british", le stade a une histoire, un poids. "Quand tu attends pour entrer sur le terrain, tu ressens toute cette histoire autour du club. Il y a une atmosphère spéciale", nous a confié Cris qui était du match retour en 2008. Notre consultant Nicolas Puydebois confirme les propos du Policier, avec "un stade impressionnant", tout comme Maxime Gonalons. L’ancien capitaine de l’OL avait joué un quart de Ligue Europa avec Grenade durant le Covid et se rappelle que "ça fait forcément quelque chose quand tu rentres sur cette pelouse, que tu vois le nom de Ferguson sur une tribune. Il ne manquait que les supporters pour encore plus se rendre compte de ce caractère spécial."

À l’époque, cela n’avait pas empêché ManU de sortir le club espagnol et Maxime Gonalons. Seront-ils d’une aide capitale ce jeudi soir pour pousser Bruno Fernandes et les siens à prendre le meilleur sur l’OL ? Le stade sera comble, mais comme bon nombre d’enceintes anglaises, Old Trafford jouit beaucoup d’une réputation trompeuse. Parmi l’un des clubs les plus suivis au monde, Manchester United est devenu une machine à faire rentrer de l’argent et dans le virage voulu par le football anglais pour contrer le hooliganisme, prendre place en tribunes n’est pas pour toutes les bourses.

Une ambiance qui représente bien le foot anglais actuel

Le public s’est embourgeoisé et l’ambiance est loin d’être celle que l’on peut attendre d’un club de la stature des Red Devils. Ce n’est pas Nicolas Puydebois qui dira le contraire, lui qui a eu la chance d’affronter Cristiano Ronaldo et compagnie en 2004. "On se fait un monde de l’ambiance d’Old Trafford, mais elle n’est pas si compliquée que cela. On sent le poids de l’histoire, mais ce ne sont pas les supporters les plus virulents et qui font le plus de bruit. Ce ne sont pas ceux qui te mettent le plus la pression". Il y a bien un petit kop qui tente de se faire entendre, mais Old Trafford est plutôt devenu un lieu où l’on vient regarder un match qu’une arène à faire reculer l’adversaire.

Ce jeudi, 2 500 supporters lyonnais sont attendus dans le parcage d’Old Trafford. Sans prendre trop de risque, on en serait à parier que ce seront eux qui feront le plus de bruit. L’OL ne jouera pas à domicile, mais ne doit pas s’attendre non plus à une pression difficile à gérer. Il y a le poids de l’histoire, mais cette dernière ne comptera plus au coup d’envoi. Dans le "Théâtre des rêves", surnom donné à Old Trafford, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’espèrent en attraper qu’un seul : celui qui permettra de prendre la route de Glasgow ou Bilbao le 1er mai prochain pour les demi-finales.