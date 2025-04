OL Académie : les U16 en demi-finale du tournoi de Montaigu

Troisième la saison dernière, l’OL va tenter de faire mieux pour l’édition 2025 du tournoi de Montaigu. Invaincus en poule, les joueurs d’Amaury Barlet sont qualifiés pour les demi-finales et affronteront Lens.

Finaliste il y a deux ans, troisième la saison passée, l’OL va tenter d’ajouter son nom au prestigieux palmarès du tournoi de Montaigu cette année. Cela est plutôt bien parti puisque les joueurs d’Amaruy Barlet ont réussi à se hisser dans le dernier carré, fort d’une invincibilité en phase de poule. Après un nul contre Strasbourg vendredi (1-1), les jeunes U16 de l’OL ont signé deux victoires samedi. D’abord contre Rennes (3-1) puis contre la sélection de la Vendée dans l’après-midi (2-0). Deuxième de la poule A, la formation rhodanienne doit composer avec plusieurs absences dans cette génération.

Un derby en finale ?

Adil Hamdani et Kenan Doganay sont bien au tournoi, mais avec l’équipe de France, Adam Alioui disputait la CAN U17 avec le Maroc tandis que d’autres sont blessés. Avec plusieurs U15 retenus, Amaury Barlet s’en sort plus que bien dans ce tournoi et espère bien aller jusqu’au bout. Il faudra pour cela se défaire de Lens en demi-finale ce dimanche (16h15) avant une potentielle finale. Cette dernière pourrait offrir un derby puisque de l’autre côté du tableau, Saint-Etienne affrontera Strasbourg ce dimanche (14h30).