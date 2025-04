OL : Cherki "peut rattraper Özil avec le temps"

Sur une forme étincelante depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki n’en finit plus d’impressionner. À l’OL, Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette n’ont pas manqué de saluer les performances du jeune joueur, attendu pour le derby à Geoffroy-Guichard.

Il n’a pas eu le droit à une ovation comme certains joueurs adverses peuvent en avoir dans d’autres stades, mais l’Angleterre a malgré tout appris à connaitre un peu mieux Rayan Cherki durant la double confrontation contre Manchester United. Auteur du but de l’égalisation à l’aller, le numéro 18 de l’OL avait mis les siens devant jeudi à Old Trafford en première mi-temps de la prolongation. Cela n’a pas suffi à s’offrir l’exploit en quarts de finale, mais Cherki a confirmé sa forme plus qu’ascendante.

Un nouveau but, le quatrième en quatre matchs, malgré une première compliquée à cause d’un collectif défaillant. Mais Cherki a encore illuminé la soirée mancunienne, de quoi s’attirer les compliments de son coach. "Je pense que Rayan voit des choses que d’autres ne voient pas. Il prend des décisions très rapidement. Il a une capacité technique incroyable, mais aussi une capacité de décision exceptionnelle. C’est un joueur différent, un joueur libre, presque sauvage. Ses statistiques sont impressionnantes. Rayan Cherki est, techniquement, l’un des meilleurs joueurs que j’ai entraînés."

L'Europe à ses pieds désormais

Avec désormais 12 buts et 18 passes depuis le début de la saison, Rayan Cherki n’en finit plus d’affoler les compteurs. Il est l’un des jeunes les plus décisifs d’Europe et cet exercice devrait le propulser dans un grand club européen l’été prochain. Fort d’une belle complicité avec son cadet, Alexandre Lacazette profite des caviars de Cherki et aurait même pu gonfler ses statistiques avec un peu plus d’efficacité, comme à Auxerre le week-end passé. "Rayan, dans la vie de tous les jours, il est un peu spécial, différent. Et sur le terrain, ça se voit aussi. Cette saison, il a réussi à hausser son niveau. Je mettrais Mesut Özil dans une autre catégorie, mais avec le temps, Rayan peut s’en rapprocher."

Après avoir été promis au haut niveau très rapidement, l’international Espoirs s’en rapproche à présent un peu plus. Même si la confirmation reste le plus difficile.