ASSE - OL : horaire, arbitre, diffusion TV du derby

Avant match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre ASSE - OL comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

Un derby ne se joue pas, mais se gagne. Ce n’est pas nouveau et c’est encore plus d’actualité ce dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. Treize places séparent Saint-Etienne (17e) de l’OL (4e) mais les enjeux restent importants, voire cruciaux au moment de rentrer sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Les Verts veulent garder l’espoir d’un maintien dans l’élite tandis que les Lyonnais veulent effacer la désillusion de la Ligue Europa et surtout fait un nouveau bon coup dans la course à la Ligue des champions. La défaite reste encore plus interdite devant les plus de 40 000 spectateurs attendus à Saint-Etienne.

À quelle heure se joue le derby ASSE - OL ?

Sans aucune surprise, le derby reste un évènement de la saison de Ligue 1 et a donc le droit aux honneurs de l’affiche dominicale en prime time. A 20h45, François Letexier donnera le coup d’envoi du 126e match entre Saint-Etienne et l’OL. Après Real Madrid - Arsenal, mercredi en Ligue des champions, l’arbitre français enchaîne avec un deuxième choc cette semaine.

Sur quelle chaîne voir le derby ASSE - OL ?

Avant peut-être de rendre son tablier à l’issue de la saison, DAZN continue de s’offrir les affiches de Ligue 1 grâce au contrat signé l’été dernier. Le derby rhonalpin sera donc diffusé en exclusivité sur la chaîne du groupe britannique.