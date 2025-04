À la différence de l’OL, l’AS Saint-Etienne avait choisi d’ouvrir en intégralité son entraînement. Sept mille supporters ont pris place à Geoffroy-Guichard pour encourager les joueurs d’Eirik Horneland.

À Décines, les deux mille supporters de l’OL n’ont eu le droit qu’à un quart d’heure d’entraînement samedi. Ce fut suffisant pour rappeler aux joueurs l’importance que représente un derby contre Saint-Etienne. Dans le Forez, les supporters du club rival ont eu plus de chance avec une séance ouverte au public du côté de Geoffroy-Guichard. Sept mille Stéphanois ont pris place dans l’enceinte à la veille d’un match décisif pour la fierté régionale, mais surtout pour la lutte pour le maintien. "Je pense que c’est quelque chose de bien de s'entrainer à Geoffroy-Guichard la veille du match devant autant de monde. Ça va donner un supplément d’âme à l’équipe", a déclaré Eirik Horneland.

"90 minutes pour changer le cours de la saison"

Le coach stéphanois n’a pas été déçu puisque les supporters ont clairement joué leur rôle samedi, à la veille du derby. "C'est l'âme du club. Aujourd’hui (samedi), nous avons vu l'âme de Saint-Étienne. Quand on travaille et qu'on joue pour Saint-Étienne, on peut s'en rendre compte et on le ressent", a-t-il répondu à nos confrères de EVECT.fr.

Forcément, des chants hostiles à l’OL ont occupé une majorité de l’ambiance d’avant-match avec une banderole déployée pour rappeler l’urgence de la situation dans un sens comme dans l’autre. "90 minutes pour changer le cours de la saison, faites leur regretter d’être lyonnais." Si les prises de bec se sont calmées par presse interposée ces dernières années, les supporters restent la caution de cette rivalité. Pour le meilleur et pour le pire.