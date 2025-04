Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Trois jours après la désillusion contre Manchester United, l’OL a un derby contre Saint-Etienne à gérer. Paulo Fonseca devrait effectuer une large rotation, avant tout défensive, car offensivement, les solutions restent limitées.

Il n’y a pas eu beaucoup de jours pour s’en remettre, mais n’est-ce finalement pas une bonne chose ? En enchaînant directement à Saint-Etienne après l’élimination contre Manchester United, l’OL n’a pas le temps de cogiter et va directement devoir se remettre dans le bain. Il faudra attendre la fin des 90 minutes pour savoir si le traumatisme mancunien est digéré.

Néanmoins, Paulo Fonseca devrait amener un peu de fraîcheur physique sur le terrain. Presque une obligation à écouter le coach portugais après les 120 minutes disputées jeudi en Ligue Europa. "On a joué 120 minutes jeudi, et nous n’avons pas eu beaucoup de temps. La priorité, était de récupérer physiquement et mentalement. J’ai une confiance totale en mes joueurs, car ils sont forts mentalement. Mais bien sûr, je dois faire des changements."

Une défense complètement remaniée ?

Ces derniers devraient avant tout concerner le secteur défensif. Non pas que Paulo Fonseca ne veuille pas faire souffler des éléments devant, mais les solutions restent limitées malgré le retour de Malick Fofana. L’OL devrait évoluer dans un 4-2-3-1 hybride, se transformant en 4-4-2 afin d’avoir Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze dans l’axe, d'après L'Équipe. Cela avait plutôt bien fonctionné à Auxerre il y a une semaine et l’OL va donc retenter l’expérience contre Saint-Etienne.

Avec l’absence de Matic, Tessmann devrait retrouver une place de titulaire, tandis que derrière presque tout va changer. Niakhaté semblerait être le seul survivant de l’élimination à Manchester, avec une défense au trois-quart renouvelé. En espérant que cela n’impacte pas le rendement défensif face à des Verts qui ont l’habitude d’attaquer fort leur match.

La composition probable de l’OL : Descamps - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Tessmann, Veretout - Cherki, Tolisso, Mikautadze - Lacazette