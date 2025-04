À cinq journées de la fin du championnat, six équipes se tiennent en sept points. Pourtant, seules trois places seront qualificatives pour la Ligue des champions. L’occasion de faire le point sur le calendrier de l’OL et de ses concurrents.

Les fauves sont lâchés. À l’approche du sprint final en Ligue 1, le classement entre la 2ᵉ et la 7ᵉ position est extrêmement serré. Actuellement 4ᵉ, l’OL peut croire à la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré leur revers à Strasbourg (4-2), les hommes de Paulo Fonseca sont restés dans leur bonne dynamique actuelle. Marseille a gagné samedi soir contre Montpellier et a chipé de nouveau la deuxième place à Monaco, tenu en échec par Strasbourg. Le club de la Principauté pourrait se retrouver hors du podium si l'OL vient à passer une manita à Saint-Etienne dans le derby.

L’OL pas ménagé

Chaque journée de Ligue 1, et ce, depuis plusieurs semaines, est l’occasion pour l’une des sept équipes de griller la priorité à une autre sans pour autant la mettre à distance et s’en détacher. Résultat. Seulement sept petits points séparent provisoirement le deuxième du septième. Si l’on s’arrête sur le calendrier des Rhodaniens, celui-ci pourrait être l’un des plus relevés d'ici à la fin de saison. Avant de recevoir par deux fois, l’OL devra d’abord se rendre dans le Forez pour un 126ᵉ derby qui a tout l’air d’être piégeux. La rivalité sera en effet accentuée par l’enjeu sportif côté stéphanois. En cas de défaite ce dimanche, ils pourraient bien voir le maintien en Ligue 1 s’éloigner un peu plus.

La réception de Rennes le 26 avril sera également complexe à aborder pour les coéquipiers de Lucas Perri. Malgré leur descente aux enfers récente, les Bretons ont su redresser la barre grâce à leur nouvel entraîneur, Habib Beye, et au pic de forme de l’attaquant Arnaud Kalimuendo, dont la défense rhodanienne devra se méfier. Pour terminer leur saison, les Lyonnais se rendront en Principauté pour y affronter l’AS Monaco. Un dernier déplacement qui s’annonce décisif et qui décidera certainement du sort de l’OL pour la saison prochaine avant le dernier match de la saison, au Parc OL, face à Angers.

Le LOSC avantagé, contrairement à Nice et Strasbourg

Point positif côté lyonnais, les joueurs de Paulo Fonseca seront les seuls à recevoir trois fois lors des quatre dernières journées de championnat. Mais l’avantage du calendrier est sans aucun doute pour les Dogues. Ils affronteront trois adversaires abordables (Auxerre, Angers et Reims) et n’auront entre guillemets que deux grosses affiches : la réception de l’OM et le déplacement à Brest.

À l’inverse, Strasbourg s'est déplacé à Monaco ce samedi et accueillera le PSG le 4 mai. Avec deux nuls consécutifs contre Nice et Monaco, les hommes de Liam Rosenior marquent le pas et laissent des points en route. Autre programme délicat. Celui des Aiglons, qui iront à Paris et à Rennes avant d’accueillir le Stade Brestois d’Éric Roy pour terminer leur saison.

Pour l’heure, rien n’est encore joué, malgré les petits écarts de point. Pour l’OL, une qualification en Ligue des champions ne signifierait pas seulement réussite sportive, mais surtout nécessité économique. Un fardeau de plus à faire porter aux joueurs de Paulo Fonseca durant ce sprint final. Avec l'élimination en Ligue Europa jeudi, il n'y a désormais plus à réfléchir pour atteindre cet objectif.