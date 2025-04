Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Abattus après l’élimination en Ligue Europa, les joueurs de l’OL ont tenté de rapidement passer à autre chose. Seule une victoire à Saint-Etienne validera cette volonté de switcher sur le nouvel objectif qu’est la Ligue des champions par la Ligue 1.

En temps normal, voir tous ces sourires auraient pu faire dire qu’il existerait un manque d’implication. Seulement, ces dernières semaines ont prouvé que cette équipe de l’OL était bien concernée par les objectifs qui lui avaient été fixés. Néanmoins, le rêve d’une coupe d’Europe au palmarès s’est envolé au terme d’une soirée qui restera pendant très longtemps parmi les souvenirs les plus douloureux sur la scène européenne. Éliminé par Manchester United après un scénario complètement fou, l’OL a logiquement marqué le coup après le coup de sifflet final. Moussa Niakhaté d’ordinaire plutôt bavard même en temps de défaite, n’avait pas la tête à expliquer ce retournement de situation mancunien et on peut le comprendre.

Il fallait encore encaisser le coup de massue et le vol a poussé à se mettre chacun dans sa bulle. Seulement, c’est bien collectivement que les joueurs lyonnais vont réussir à se relever. En ce sens, une réunion, non pas de crise, s’est tenue dès vendredi afin de vider une bonne fois pour toute cette déception en Ligue Europa. Paulo Fonseca a longuement pris la parole pour tenter de rebooster un groupe qui était sur une dynamique plus que positive. "Nous n’avons pas le temps d’être dépressifs, ni de pleurer. Il faut réagir. Je m’attends à ce que cette équipe, qui est forte mentalement, comprenne que c’est derrière nous. On ne peut pas changer le passé, mais on peut influencer le futur."

Un moment de convivialité en famille samedi

Bien qu’il soit compliqué de tirer du positif dans ces soirées dont on aimerait qu’elles n’aient jamais existé, le Portugais a insisté sur cet aspect que l’OL n’avait pas tout mal fait à Old Trafford. Il est le premier club à en passer quatre à la maison aux Red Devils en Europe et ce n’est pas rien. Ça n’efface pas le traumatisme, mais les Lyonnais ne doivent pas tout remettre en question avec cette élimination. "Je sais que j'ai un groupe fort mentalement", a assuré Fonseca. Ayant longuement discuté, que ce soit avec le staff ou entre eux, les joueurs de l’OL tentent chacun à leur façon de passer outre cette contre-performance pour se remettre dans le bain de la Ligue 1.

Comme Alexandre Lacazette l’a confié samedi en conférence de presse, le socle familial a eu son importance pour beaucoup. "Les joueurs se sont tournés vers leurs proches pour évacuer. Chacun évacue à la vitesse qu’il peut. L'expérience peut permettre de mieux gérer, mais l'insouciance de la jeunesse aussi. Le plus important reste d'évacuer." Ils étaient nombreux à avoir leurs proches à Old Trafford jeudi, à l’image de Corentin Tolisso soutenu notamment par son papa. Cela ne fait pas mieux jouer sur le terrain, mais la famille reste une vraie régénération mentale.

Un groupe qui vit bien de l'intérieur

Après un tel moment comme celui de Manchester, ce ne fut pas de trop. D’ailleurs, en ce week-end de Pâques, le club avait organisé, comme chaque année, la traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants des joueurs samedi. Un moment de convivialité et de partage où le joueur redevient simplement un homme. Il y a quelques jours déjà, un barbecue organisé au GOLTC avait permis de se retrouver en groupe en dehors du terrain. Cela soude bien plus et finalement, les sourires affichés samedi au centre d’entraînement étaient presque un bon présage.

Les Lyonnais sont forcément marqués, mais il y a une réelle volonté de passer à autre chose pour ne pas rater le deuxième objectif fixé par John Textor : retrouver la Ligue des champions. Le club septuple champion de France n’a pas le temps de cogiter et finalement, l’enchaînement de deux matchs en quatre jours est presque une bonne chose. Il a peu de place pour "devenir dépressif" et le meilleur des remèdes reste le terrain.

Le derby, le meilleur remède possible ?

Cela tombe bien, ce sera celui de l’AS Saint-Etienne, le rival historique. Si un déplacement à Angers ou même Montpellier aurait pu laisser craindre une certaine relâche mentale, jouer un derby peut permettre de se transcender peut-être un peu plus. L’OL n’est certes pas à l’abri d’un trou d’air, mais la fierté des Lacazette, Tolisso ou encore Cherki va positivement rentrer en jeu.

Pour les petits nouveaux qui ne savent pas encore ce que peut représenter un derby, les 2000 supporters lyonnais n’ont pas manqué de leur rappeler samedi en fin d’après-midi à l’issue de la dernière séance. Quinze minutes de chants, de fumigènes et d’encouragements afin de booster en vue du derby, mais aussi de montrer que l’élimination en Ligue Europa n’a rien changé. Tout un club est uni derrière l’objectif Ligue des champions et cela commence dès ce dimanche à Saint-Etienne.